Иньеста попал в заявку "Барселоны" на матч с "Челси"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста попал в заявку своей команды на завтрашний ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

Так, в среду главный тренер "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде сможет рассчитывать на следующих исполнителей:

вратари - тер Штеген, Силлессен;

защитники - Пике, Альба, Динь, Роберто, Видаль, Умтити, Вермален;

полузащитники - Ракитич, Бускетс, Иньеста, Паулиньо, Гомеш;

нападающие - Суарес, Месси, Дембеле, Алькасер.

Напомним, Бускетс высказался о возможном уходе Месси в клуб АПЛ. | soccernews.ru