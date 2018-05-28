Иньеста поведал о конфликте с Роналду в одном из Эль Класико

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Иньеста поведал о конфликте с Роналду в одном из Эль Класико

Экс-капитан "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал, как он повздорил с форвардом "Реала" Криштиану Роналду.

"В 2009 году мы играли против "Реала"“ на "Камп Ноу". Я не мог Криштиану позволить так неуважительно относится ко мне и подошел поговорить с Роналду. Ситуация была очень горячей" - приводит слова Иньесты A Bola.

Отметим, что тогда Роналду обвинил Иньесту в симуляции. Также испанец подметил, что это одна из немногих ситуаций, когда он разозлился на футбольном поле.

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