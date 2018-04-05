Иньеста повторил рекорд Гиггза и Хави в Лиге Чемпионов

Полузащитник каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста близок к установлению рекорда Лиги Чемпионов по количеству сыгранных матчей в рамках 1/4 финала турнира.

Так, на сегодняшний день 33-летний хавбек принял участие в 21-й игре в рамках четвертьфиналов ЛЧ. Столько же сыгранных поединков в своем активе имеют легенды "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз и той же таки "Барсы" Хави, что является лучшим показателем для турнира. Поэтому уже в следующий вторник Иньеста, в случае своего выхода на поле "Олимпийского стадиона" в Риме, может установить рекорд Лиги Чемпионов.

Напомним, за две недели "Барселона" может сыграть трижды против "Реала". | soccernews.ru