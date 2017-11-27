Иньеста: "Продление контракта Месси было лишь вопросом времени"

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Иньеста: "Продление контракта Месси было лишь вопросом времени"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста счастлив, что нападающий Лионель Месси продлил контракт с каталонским клубом.

Напомним, что капитан сборной Аргентины согласился на пролонгацию соглашения до лета 2021 года.

"Продление контракта Месси было лишь вопросом времени. Это была лучшая новость, касающаяся ближайшего будущего", - сказал хавбек.

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