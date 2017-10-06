Иньеста: "Продление контракта с Месси - вопрос времени"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста, заключивший сегодня "пожизненный" контракт с каталонским клубом, выразил надежду, что его многолетний партнёр по команде Лионель Месси также вскоре продлит соглашение с "сине-гранатовыми".

"Думаю, в ситуации с Месси всё в порядке. Клуб хочет сохранить его, а он хочет остаться. Надеюсь, что его история в "Барсе" никогда не закончится. Лео уникален, мы не можем без него, и я полагаю, что клуб думает также. Продление контракта - вопрос времени. Но я надеюсь, что Месси сделает это как можно скорее" - приводит слова 33-летнего хавбека FourFourTwo.

Напомним, что контракт 30-летнего Месси с "Барселоной" истекает летом 2018 года.

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