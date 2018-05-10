Иньеста продолжает держать интригу по поводу своего будущего

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Иньеста продолжает держать интригу по поводу своего будущего

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста продолжает держать интригу по поводу своего будущего.

"Возможны любые варианты за пределами Европы. Говорили, что я не перейду в Китай, теперь идут слухи о Японии, и уже довелось читать про Австралию. Вы узнаете, когда я скажу об этом. У меня осталось полторы недели, чтобы получить удовольствие. А когда сезон закончится, обращусь мыслями к сборной Испании и моему будущему. Осталось утвердить небольшие детали. Постараюсь выбрать наилучший вариант" - цитирует 33-летнего футболиста Marca.

Напомним, что у Иньесты есть пять вариантов продолжения карьеры. | http://soccernews.ru

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