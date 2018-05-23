Иньеста продолжит карьеру в Японии

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Иньеста продолжит карьеру в Японии

Экс-капитан "Барселоны" Андрес Иньеста продолжит карьеру в Японии. Эту информацию подтвердил сам футболист в твиттере.

"Вылетаю к своему новому дому вместе с другом" - написал легенда "сине-гранатовых", прикрепив фотографию с руководителем компании "Rakuten" Хироси Микитани.

Таким образом, новым клубом Иньесты, практически со стопроцентной вероятностью, станет японский "Виссел Кобе".

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