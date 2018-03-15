Иньеста прокомментировал игру Месси в матче с "Челси"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал игру своего партнера по команде Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против лондонского "Челси".

"Месси? Мы всегда говорим одно и то же. Он всегда делает разницу на поле и является благословением для нашей команды", - приводит слова 33-летнего полузащитника ActuFoot.

В игре с "Челси" Месси отметился дублем и ассистом.

Напомним, Кин сравнил Азара с Месси. | soccernews.ru