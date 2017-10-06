Иньеста прокомментировал продление контракта с "Барселоной"

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Иньеста прокомментировал продление контракта с "Барселоной"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал заключение "пожизненного" контракта со своим клубом.

"Для меня это особенный день, я остаюсь дома, мечтая о больших свершениях. Этот клуб был свидетелем, как я расту и прогрессирую. Быть капитаном этой команды - невероятная привилегия. По завершении каждого сезона мы будем совместно принимать наилучшее для всех сторон решение. Это бесценно. Я люблю этот клуб и буду играть за него, пока моё тело и разум не дадут понять, что пора остановиться. Меня переполняют чувства радости, счастья и гордости. Сейчас я сконцентрирован на том, чтобы завоевать как можно больше трофеев в конце сезона. Я бы не оставался здесь просто так. Я хочу привносить что-то в команду, быть её важным членом" - сказал 33-летний футболист.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барселоны", за основную команду "сине-гранатовых" он сыграл 633 матча, в которых забил 54 гола и сделал 136 результативных передач. | http://soccernews.ru

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