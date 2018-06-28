Иньеста прокомментировал скептические высказывания о своем возрасте

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что не обращает внимание на высказывания о своем возрасте.

"С 30 лет слышу, что я слишком стар. Я не упрекаю за это, у каждого есть свое мнение. Независимо от того, что обо мне говорят, я всегда старался сделать все возможное и как можно лучше" - приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, что в этом году Иньесте исполнилось 34 года.

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