Иньеста прокомментировал скептические высказывания о своем возрасте

Теги испанияандрес иньеста

Иньеста прокомментировал скептические высказывания о своем возрасте

Хавбек сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что не обращает внимание на высказывания о своем возрасте.

"С 30 лет слышу, что я слишком стар. Я не упрекаю за это, у каждого есть свое мнение. Независимо от того, что обо мне говорят, я всегда старался сделать все возможное и как можно лучше" - приводит слова Иньесты Marca.

Напомним, что в этом году Иньесте исполнилось 34 года.

Читайте также: Иньеста о плей-офф ЧМ: "Теперь нас ждут матчи жизни и смерти". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Дневник Чемпионата Мира. День пятнадцатый: конец группового этапа, страшный сон Африки, пародия на фейр-плей и "эффектное" празднование гола от Миши Батшуайи

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов