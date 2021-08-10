Иньеста прокомментировал уход Месси
Фото: инстаграм Иньесты/Автор неизвестен
Бывший хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.
"Будет больно видеть Месси в другой футболке. Лео олицетворяет "Барсу“. Он был всем для этой команды. Это футболист, который превосходит команду. Я никогда не видел такого игрока, как он, и не думаю, что когда-нибудь увижу", — приводит слова Иньесты AFP.
Также Андрес высказался о будущем "Барселоны" без Месси.
"Барселона" продолжит оставаться одной из лучших команд, одной из тех команд, которые должны быть на вершине", — заявил легендарный игрок.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14