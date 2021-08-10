Иньеста прокомментировал уход Месси

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Иньеста прокомментировал уход МессиФото: инстаграм Иньесты/Автор неизвестен

Бывший хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста поделился мнением об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в ПСЖ.

"Будет больно видеть Месси в другой футболке. Лео олицетворяет "Барсу“. Он был всем для этой команды. Это футболист, который превосходит команду. Я никогда не видел такого игрока, как он, и не думаю, что когда-нибудь увижу", — приводит слова Иньесты AFP.

Также Андрес высказался о будущем "Барселоны" без Месси.

"Барселона" продолжит оставаться одной из лучших команд, одной из тех команд, которые должны быть на вершине", — заявил легендарный игрок.

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