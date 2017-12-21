Иньеста прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Коутиньо

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал возможное подписание его клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

" Я считаю его отличным игроком, который обладает большим талантом, играет обеими ногами, забивает голы, раздает передачи и действует между полузащитой и нападением. Он - игрок с профилем, который похож на наш, он будет хорошим подкреплением, если придет. Я рассматриваю его не как конкурента, а как плюс для клуба ", - цитирует 33-летнего хавбека le10sport.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "Барселона" и "Ливерпуль" уже согласовали трансфер Коутиньо. | soccernews.ru