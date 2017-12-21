Иньеста прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Коутиньо
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал возможное подписание его клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
"Я считаю его отличным игроком, который обладает большим талантом, играет обеими ногами, забивает голы, раздает передачи и действует между полузащитой и нападением. Он - игрок с профилем, который похож на наш, он будет хорошим подкреплением, если придет. Я рассматриваю его не как конкурента, а как плюс для клуба", - цитирует 33-летнего хавбека le10sport.
Напомним, ранее появилась информация о том, что "Барселона" и "Ливерпуль" уже согласовали трансфер Коутиньо. | soccernews.ru
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