Иньеста прокомментировал возможные подписания "Барселоной" Коутиньо и Мины
Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал возможные подписания его клубом полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины.
"Я думаю, что это были бы два важных подкрепления. Если клуб считает необходимым усилить именно эти две позиции, то это должны быть игроки высокого уровня, которые готовы противостоять давлению, оказываемому в топ-клубах. Это могут быть два больших подписания. Но говорить об этом еще рано, так как ничего еще не произошло", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.
Напомним, Иньеста прокомментировал заявление Роналду. | soccernews.ru
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|Арсенал Лондон
|16
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|Тоттенхэм
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