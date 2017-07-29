Иньеста прокомментировал возможный уход Неймара в ПСЖ

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Иньеста прокомментировал возможный уход Неймара в ПСЖ

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном трансфере Неймара в ПСЖ.

"Мы все бы хотели, чтобы ситуация была другой. Но единственный выход - это чтобы Неймар сам обо всем рассказал. Мы хотим, чтобы он остался, и в то же время мы хотим, чтобы вся эта шумиха улеглась. Спокойная обстановка пойдет на пользу и клубу, и футболисту.

Неймар - один из лучших футболистов мира, он очень много дает команде. Надеюсь, он надолго останется в "Барселоне", это лишь мое желание. Не понимаю, как помогут команде 200-300 миллионов евро вместо Неймара. Своей команде я желаю только лучшего, а Неймар - один из лучших" - приводит слова Иньесты Goal.com.

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