Иньеста прокомментировал выбор "Барселоны" в пользу Вальверде

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал выбор клубного руководства при поиске нового главного тренера для команды в пользу Эрнесто Вальверде.

"Клуб всегда работает с лучшими вариантами, поэтому он - правильный человек, который должен повести "Барселону" вперед", - приводит слова 33-летнего полузащитника "сине-гранатовых" SquawkaNews.

Напомним, "Барселона" определилась с двумя кандидатами на усиление позиции правого защитника. | soccernews.ru