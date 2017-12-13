Иньеста прокомментировал заявление Роналду

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Иньеста прокомментировал заявление РоналдуКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал заявление форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, заявившего, что он является лучшим игроком в истории футбола.

"Мне нечего сказать по этому поводу. Он высказал свое мнение, каждый может свободно выражать свое мнение или чувства. Несомненно игрок его уровня с учетом того, чего он достиг, и выигрышем пяти "Золотых мячей" будет одним из лучших. Но у каждого из нас есть свои идолы, и в этом смысле мой выбор - Лео. За все то, что он сделал для этого клуба, и, я надеюсь, еще сделает для него", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Иньеста прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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