Иньеста пропустил тренировку "Барселоны"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста пропустил сегодняшнюю тренировку своей команды, информирует sport.es.

По сведениям издания, 33-летний полузащитник не присутствовал на утреннем занятии в четверг с разрешения тренерского штаба своей команды, которая уже в ближайшее воскресенье готовится сыграть свой первый официальный матч в сезоне против мадридского "Реала" за Суперкубок Испании.

Напомним, "Барселона" близка к расставанию с еще одним своим вингером. | soccernews.ru