Иньеста пропустит ещё два матча

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста не поможет своей команде в двух ближайших матчах, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 33-летний футболист из-за травмы бедра пропустит игру Лиги Чемпионов против "Олимпиакоса" и поединок Примеры с "Севильей".

Напомним, что ранее Иньеста не принимал участия в субботнем матче с "Атлетиком".

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