Иньеста пропустит матч с "Вильярреалом"

Теги андрес иньестабарселонавильярреал

Иньеста пропустит матч с "Вильярреалом"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста не поможет своей команде в матче 15-го тура испанской Примеры против "Вильярреала".

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 33-летний футболист не успел восстановиться после травмы голеностопа. 

Напомним, что матч "Вильярреал" - "Барселона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

Не пропустите: "Тяньцзинь Цюаньцзянь" не заинтересован в Маскерано. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 15 34
3 Реал Мадрид 15 31
4 Атлетико Мадрид 14 30
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 14 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 15 18
11 Бетис 14 18
12 Эйбар 15 18
13 Жирона 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Депортиво Ла-Корунья 15 15
17 Атлетик Бильбао 14 14
18 Алавес 15 12
19 Лас Пальмас 15 10
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов