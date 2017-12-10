Иньеста пропустит матч с "Вильярреалом"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста не поможет своей команде в матче 15-го тура испанской Примеры против "Вильярреала".

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 33-летний футболист не успел восстановиться после травмы голеностопа.

Напомним, что матч "Вильярреал" - "Барселона" состоится сегодня в 22:45 по московскому времени.

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