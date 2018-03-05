Иньеста пропустит минимум 3-4 недели

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Иньеста пропустит минимум 3-4 неделиПолузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста пропустит  как минимум 3-4 недели.

Напомним, что футболист получил травму в игре первенства Испании с "Атлетико" (1:0).

Таким образом, Иньеста пропустит матчи чемпионата страны с "Малагой", "Атлетиком" и также ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Челси".

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