Иньеста провёл 120-й матч за сборную Испании

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста принял участие в матче квалификации ЧМ-2018 между сборными Испании и Италии.

Эта игра стала для 33-летнего футболиста 120-й в составе "Фурии Рохи". Капитан "сине-гранатовых" стал пятым игроком, которому покорилась эта отметка.

Иньеста выступает за сборную Испании с 2006 года. Чемпион мира 2010 года, чемпион Европы 2008 и 2012 года.

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