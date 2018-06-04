Иньеста провёл свой последний матч в Испании

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Иньеста провёл свой последний матч в Испании

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста принял участие в товарищеском матче между сборными Испании и Швейцарии.

Эта игра стала для 34-летнего футболиста последней на испанских стадионах. 

В составе "Фурии Рохи" он ещё сыграет на ЧМ-2018 в России, после чего завершит международную карьеру.

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