Иньеста проводит 21-й матч в 1/4 финала Лиги Чемпионов - это рекорд турнира

В первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Барселона" играет с "Ромой".

Для полузащитника каталонского клуба Андреса Иньесты этот четвертьфинал стал 21-м в карьере.

По этому показателю 33-летний хавбек стал рекордсменом турнира и повторил достижение Райана Гиггза и Хави.

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