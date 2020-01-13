Иньеста раскритиковал действия "Барселоны"
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста подверг критике руководство каталонского клуба из-за поисков нового главного тренера.
"Руководство "Барселоны" ведет себя отталкивающе. Им нужно уважать нынешнего тренера. Подобные действия вредят клубу. Для меня "Барселона" отличается от других клубов. Мне трудно критиковать команду, так как я знаю, на что она способна. У них не получилось в матчах с "Эспаньолом" (2:2) и "Атлетико" (2:3), но это ничего не означает. "Барселона" продолжает каждый год бороться за трофеи.
Хави лучше всех знает, готов ли он тренировать "Барселону". Возможно, у кого-то больше опыта, но это не решающий аргумент", - приводит слова Иньесты Onda Cero.
Ранее сообщалось, что возглавить "Барселону" отказались Хави ("Аль-Садд") и Рональд Куман (сборная Нидерландов).
Не пропустите: СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
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|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11