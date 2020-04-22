Иньеста рассказал, что страдал от депрессии

Бывший игрок "Барселоны", а ныне полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста признался, что страдал от депрессии и рассказал, как справлялся с ней.

В моей жизни были хорошие и плохие моменты. Когда вы страдаете этим, вы понимаете, что это такое. Но тренироваться я никогда не прекращал. Близкие люди знают, что я переживал. Я ждал, когда наступит ночи, принимал лекарства и отдыхал. Хорошо, что моя семья была рядом, мне повезло. Я очень им благодарен", - цитирует Иньесту Goal.

В этом сезоне 35-летний футболист провел одну игру за "Висел Кобе".

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