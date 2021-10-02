Иньеста рассказал, как "Реал" помог его прогрессу

Фото инстаграм Андреса Иньесты

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что противостояния с мадридским "Реалом" в десятые годы повлияло на него.

"Матчи с "Реалом" Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать, обогащали меня", - цитирует Иньесту BBC.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, а Карло Анчелотти - с 2013 по 2015 год.

Иньеста выступал за "Барсу" с начала карьеры и до 2018 года. Он забил 57 голов и сделал 139 ассистов в 674 матчах.

Не пропустите: Иньеста хочет вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru