Иньеста рассказал, как "Реал" помог его прогрессу
Фото инстаграм Андреса Иньесты
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста признался, что противостояния с мадридским "Реалом" в десятые годы повлияло на него.
"Матчи с "Реалом" Моуринью и Анчелотти помогали прогрессировать, обогащали меня", - цитирует Иньесту BBC.
Напомним, что Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год, а Карло Анчелотти - с 2013 по 2015 год.
Иньеста выступал за "Барсу" с начала карьеры и до 2018 года. Он забил 57 голов и сделал 139 ассистов в 674 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14