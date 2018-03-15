Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста пообещал определиться со своим будущим в каталонском клубе до конца апреля.

"До 30 апреля я должен принять решение о том, продолжать играть в "Барселоне" либо переезжать в Китай. Сейчас я должен оценить, что будет лучше для меня и для клуба", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Иньеста может перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

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