Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"

Теги андрес иньестабарселона

Иньеста рассказал, когда примет решение по своему будущему в "Барселоне"Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста пообещал определиться со своим будущим в каталонском клубе до конца апреля.

"До 30 апреля я должен принять решение о том, продолжать играть в "Барселоне" либо переезжать в Китай. Сейчас я должен оценить, что будет лучше для меня и для клуба", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что Иньеста может перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Читайте: Конте: "Иньеста - гений футбола" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Головин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 28 72
2 Атлетико Мадрид 28 64
3 Реал Мадрид 28 57
4 Валенсия 28 56
5 Севилья 28 45
6 Вильярреал 28 44
7 Жирона 28 43
8 Эйбар 28 39
9 Сельта Виго 28 38
10 Бетис 27 37
11 Хетафе 28 36
12 Атлетик Бильбао 28 35
13 Эспаньол 28 35
14 Реал Сосьедад 28 33
15 Леганес 28 33
16 Алавес 27 31
17 Леванте 28 24
18 Лас Пальмас 28 20
19 Депортиво Ла-Корунья 28 19
20 Малага 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов