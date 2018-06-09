Иньеста рассказал, сколько еще лет он хочет играть в футбол

Экс-хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста поделился планами на будущее.

"Я хочу играть даже тогда, когда мне исполнится сорок лет. Однако не знаю, смогу ли. Планы после завершения игровой карьеры? Я хочу стать тренером, либо связать свою жизнь с футболом как-то ещё. Не хочу далеко отходить от поля" - приводит слова Иньесты Sportsmail.

Напомним, что ранее 34-летний Иньеста подписал контракт с японским "Виссел Кобе".

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