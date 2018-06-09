Иньеста рассказал, сколько еще лет он хочет играть в футбол
Экс-хавбек "Барселоны" Андрес Иньеста поделился планами на будущее.
"Я хочу играть даже тогда, когда мне исполнится сорок лет. Однако не знаю, смогу ли. Планы после завершения игровой карьеры? Я хочу стать тренером, либо связать свою жизнь с футболом как-то ещё. Не хочу далеко отходить от поля" - приводит слова Иньесты Sportsmail.
Напомним, что ранее 34-летний Иньеста подписал контракт с японским "Виссел Кобе".
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|Санфречче Хиросима
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|17
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|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
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|9
|Токио
|17
|23
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|Вегалта Сендай
|17
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|Йокогама Ф. Маринос
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|17
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|Нагоя Грампус
|17
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|Саган Тосу
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|Вентфорет Кофу
|17
|15
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|Ависпа Фукуока
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