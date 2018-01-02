Иньеста раздумывает над уходом из "Барселоны"

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Иньеста раздумывает над уходом из "Барселоны"Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста раздумывает над уходом из своего клуба, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 33-летний хавбек ввиду приближающегося трансфера Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля", который станет его прямым конкурентом за место в составе "сине-гранатовых", склоняется к тому, чтобы уже следующим летом перебраться в американскую МЛС. 

Напомним, в случае подписания Коутиньо, "Барселона" будет готова расстаться с двумя хавбеками. | soccernews.ru

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