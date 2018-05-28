Иньеста: "Реал" несколько раз пытался меня подписать"
Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, только на прошлой неделе ставший игроком японского "Виссел Кобе", рассказал об интересе, который к нему проявлял мадридский "Реал".
"Реал" несколько раз предпринимал попытки подписать меня. Но ни разу дело не дошло до конкретных переговоров. Даже если бы "Мадрид" проявил конкретный интерес, было понятно, что этому трансферу не быть, поскольку я являюсь воспитанником "Ла Масии" и собирался преуспеть в "Барселоне". Я всегда предпочел сыграть десять минут в "Барсе", чем полный матч в другой команде", - цитирует 34-летнего хавбека Le 10 Sport.
Напомним, презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20