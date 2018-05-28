Иньеста: "Реал" несколько раз пытался меня подписать"

Легенда каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста, только на прошлой неделе ставший игроком японского "Виссел Кобе", рассказал об интересе, который к нему проявлял мадридский "Реал".

"Реал" несколько раз предпринимал попытки подписать меня . Но ни разу дело не дошло до конкретных переговоров. Даже если бы "Мадрид" проявил конкретный интерес, было понятно, что этому трансферу не быть, поскольку я являюсь воспитанником "Ла Масии" и собирался преуспеть в "Барселоне". Я всегда предпочел сыграть десять минут в "Барсе", чем полный матч в другой команде ", - цитирует 34-летнего хавбека Le 10 Sport.

Напомним, презентация Иньесты вызвала настоящий фурор в Японии. | soccernews.ru