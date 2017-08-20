Иньеста: "Реал" - отличная команда с лучшими игроками мира в своем составе"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о поражении своей команды от мадридского "Реала" в Суперкубке Испании.

"Реал" - отличная команда с лучшими игроками в мире в своем составе, но я хочу сказать, что наша задача - найти то, что мы потеряли в прошлом году. Поражение в Суперкубке было болезненным, потому что это был первый трофей, который мы могли выиграть, но соперник был очень эффективен", - цитирует 33-летнего хавбека El Pais.

Напомним, Паулиньо и Иньеста не сыграют против "Бетиса". | soccernews.ru