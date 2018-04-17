Иньеста решил перебраться в Китай из-за вина

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Иньеста решил перебраться в Китай из-за вина

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста решил перейти в китайский "Тянцзинь Цюаньцзянь", сообщает Marca.

По сведениям издания, китайцы кроме высокой зарплаты также предложили футболисту помощь в продвижении его бренда вина на местном рынке.

Таким образом хавбек может получить возможность получить огромный рынок для продажи марку вина Bodega Iniesta.

Напомним, что "Тянцзинь Цюаньцзянь" готов платить 34-летнему Иньесте 37 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой Иньесте. | http://soccernews.ru

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