Иньеста решил перебраться в Китай из-за вина
Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста решил перейти в китайский "Тянцзинь Цюаньцзянь", сообщает Marca.
По сведениям издания, китайцы кроме высокой зарплаты также предложили футболисту помощь в продвижении его бренда вина на местном рынке.
Таким образом хавбек может получить возможность получить огромный рынок для продажи марку вина Bodega Iniesta.
Напомним, что "Тянцзинь Цюаньцзянь" готов платить 34-летнему Иньесте 37 миллионов евро в год.
Не пропустите: "Барселона" определилась с заменой Иньесте. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
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|2
|Атлетико Мадрид
|32
|71
|3
|Валенсия
|32
|65
|4
|Реал Мадрид
|31
|64
|5
|Бетис
|32
|52
|6
|Вильярреал
|32
|48
|7
|Севилья
|32
|47
|8
|Жирона
|32
|44
|9
|Сельта Виго
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|40
|11
|Эйбар
|32
|40
|12
|Леганес
|32
|39
|13
|Хетафе
|31
|39
|14
|Атлетик Бильбао
|32
|39
|15
|Алавес
|32
|38
|16
|Эспаньол
|31
|36
|17
|Леванте
|32
|31
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|32
|26
|19
|Лас Пальмас
|32
|21
|20
|Малага
|31
|17