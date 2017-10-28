Иньеста рискует пропустить матч с "Олимпиакосом"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста из-за травмы бедра пропустит не только субботний матч против "Атлетика".

Как сообщает ESPN, также 33-летний футболист может не сыграть в поединке с "Олимпиакосом" (31 октября) в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Более того, есть вероятность, что Иньеста не успеет восстановиться и к матчу с "Севильей", который состоится 4 ноября. | http://soccernews.ru