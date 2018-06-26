Иньеста: "С Россией обязаны сыграть еще лучше"

Полузащитник национальной команды Испании Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной России.

"Мы признаем, что у нас есть недочеты в игре. В том числе у меня лично. Поэтому важно понимать, что в матче с Россией мы обязаны сыграть еще лучше, сделать еще один шаг вперед в плане качества своего футбола. Это Чемпионат Мира. Легких соперников здесь быть не может", - цитирует 34-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Иньеста прокомментировал ничью с Марокко. | soccernews.ru