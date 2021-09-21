Иньеста считает, что Хави готов возглавить "Барселону"
Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен
Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном назначении Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонцев.
"Готов ли Хави тренировать "Барселону"? Я думаю, что да.
Я представляю его у руля команды. Прежде всего потому, что он готовился и учился для того, чтобы тренировать "Барселону".
Он уверен, что сможет принять этот вызов", - сказал Иньеста для Goal.
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|20
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|20
|30
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|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14