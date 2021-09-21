Иньеста считает, что Хави готов возглавить "Барселону"

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Иньеста считает, что Хави готов возглавить "Барселону"Фото: инстаграм Хави/Автор неизвестен

Экс-полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста высказался о возможном назначении Хави Эрнандеса на пост главного тренера каталонцев.

"Готов ли Хави тренировать "Барселону"? Я думаю, что да.

Я представляю его у руля команды. Прежде всего потому, что он готовился и учился для того, чтобы тренировать "Барселону".

Он уверен, что сможет принять этот вызов", - сказал Иньеста для Goal.

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