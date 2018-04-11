Иньеста сделал намек о своем будущем в "Барселоне"



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал поражение каталонцев от "Ромы" (0:3) в 1/4 финала Лиги Чемпионов, а также намекнул на возможный уход из команды.

"Сейчас мне сложно что-то говорить. Мы не были готовы к такому. Лига Чемпионов не прощает большое количество ошибок и неправильных действий. Мы невероятно разочарованы. Мы провалили первый тайм, вторая половина была чуть лучше, но этого было мало. Мы должны были играть совсем по-другому. Возможно, это был мой последний матч в Лиге Чемпионов в составе "Барселоны".

Жаль покидать турнир таким образом. Мы хотели стать победителями, но вновь провалились. В Лиге Чемпионов порой происходят невероятные вещи. Нам остается лишь сосредоточиться на чемпионате и Кубке Испании", - приводит слова Иньесты Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что китайский клуб готов платить 33-летнему Иньесте более 30 миллионов евро в год.

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