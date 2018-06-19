Иньеста сделал важное заявление по новому тренеру сборной Испании



Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста рассказал о том, как команда приняла смену главного тренера перед Чемпионатом Мира-2018.

"У нас очень сильный состав, особенно в полузащите. Но должен признаться, что в обороне мы должны играть все вместе. Это командная игра, где переплетаются усилия всех игроков.

Как мы пережили смену тренера? Мы сейчас забыли о том, что произошла такая перестановка. Конечно, это была тяжелая ситуация для всех, но мы на этом не концентрируемся. Сомнений в Йерро нет, мы ему доверяем", - приводят слова Иньесты российские СМИ.

Напомним, что федерация футбола Испании уволила с поста главного тренера Хулена Лопетеги за день до старта ЧМ-2018 и назначила вместо него Фернандо Йерро.

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