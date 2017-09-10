Иньеста: "Сейчас я ничего не могу подтвердить"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал сложившуюся ситуацию с продлением своего контракта.

" Я не знаю, когда я буду принимать решение, потому что я не думаю об этом . Принимать решение будут моя голова, мое сердце и мое тело... Сейчас я ничего не могу подтвердить", - цитирует 33-летнего хавбека El Mundo Deportivo.

Напомним, Фернандес заявил, что Иньеста останется в "Барселоне". | soccernews.ru