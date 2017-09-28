Иньеста: "Скоро появятся хорошие новости"

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста намекнул на возможное продление контракта со своим клубом.

Так, после вчерашнего матча своей команды, который состоялся в рамках группового этапа Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга", 33-летний полузащитник сказал: "Продление контракта? Я думаю, что хорошие новости скоро появятся ".

Напомним, Вальверде назвал Иньесту фундаментальным игроком для "Барселоны". | soccernews.ru