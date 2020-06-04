Иньеста собрал идеального футболиста из Месси, Роналду, Рамоса и Хави
Хавбек "Виссел Кобе" Андрес Иньеста поделился мнением о том, какими качествами должен обладать идеальный футболист.
Как сообщает Marca, идеальный футболист по версии Иньесты обладает левой ногой Лионеля Месси и правой ногой Хави.
Также у него будет физическая форма Криштиану Роналду и игра головой Серхио Рамоса.
Иньеста выступал за "Барселону" с 2002 по 2018 год. В составе клуба он завоевал 32 трофея.
Напомним, что Месси и Хави являются бывшими партнерами Иньесты по "Барселоне", а с Роналду и Рамосом он неоднократно встречался в рамках Эль Класико.
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
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|20
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|20
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|Алавес
|20
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|20
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|20
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