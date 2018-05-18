Иньеста согласовал контракт с новым клубом

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Иньеста согласовал контракт с новым клубом

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста согласовал контракт с новым клубом, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, легендарный испанец продолжит карьеру в японском "Виссел Кобе" - он отправится в страну восходящего солнца сразу после матча 38-го тура Примеры против "Реал Сосьедада".

Напомним, что 34-летний Иньеста также имел предложения из Китая и от "Манчестер Сити". 

Не пропустите: Иньеста заявил о планах стать тренером. | http://soccernews.ru

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