Иньеста согласовал с "Барселоной" свое будущее

Капитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста согласовал с руководством клуба решение по своему будущему.

Так, по сведениям sport.es, 33-летний хавбек и "сине-гранатовые" достигли соглашения, что футболист покинет "Камп Ноу" в январе следующего года. Такое решение клуба и его легенды обусловлено тем, что именно в начале 2019-го года к "Барсе" сможет присоединиться Артур из бразильского "Гремио".

Напомним, Иньеста прокомментировал игру Месси в матче с "Челси". | soccernews.ru