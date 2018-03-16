Иньеста согласовал с "Барселоной" свое будущее

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Иньеста согласовал с "Барселоной" свое будущееКапитан каталонской "Барселоны" Андрес Иньеста согласовал с руководством клуба решение по своему будущему.

Так, по сведениям sport.es, 33-летний хавбек и "сине-гранатовые" достигли соглашения, что футболист покинет "Камп Ноу" в январе следующего года. Такое решение клуба и его легенды обусловлено тем, что именно в начале 2019-го года к "Барсе" сможет присоединиться Артур из бразильского "Гремио".

Напомним, Иньеста прокомментировал игру Месси в матче с "Челси". | soccernews.ru

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