Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе

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Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал победу над "Севильей" (5:0) в финале Кубка Испании, а также рассказал, когда объявит о своем будущем.

"Победа в Кубке Испании придаст нам дополнительную энергию, чтобы выиграть чемпионат. Мы можем завершить сезон на пике. Я очень рад, что выиграл столько трофеев с "Барселоной".

Что касается меня, то я объявлю о своем решении на следующей неделе", - приводит слова Иньесты Football Espana.

Ранее сообщалось, что 33-летний Иньеста перейдет в китайский клуб. Это будет "Тяньцзинь Цюаньцзянь" или "Чунцин Лифань".

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