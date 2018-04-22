Иньеста сообщит о своем решении на следующей неделе



Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста прокомментировал победу над "Севильей" (5:0) в финале Кубка Испании, а также рассказал, когда объявит о своем будущем.

"Победа в Кубке Испании придаст нам дополнительную энергию, чтобы выиграть чемпионат. Мы можем завершить сезон на пике. Я очень рад, что выиграл столько трофеев с "Барселоной".

Что касается меня, то я объявлю о своем решении на следующей неделе", - приводит слова Иньесты Football Espana.

Ранее сообщалось, что 33-летний Иньеста перейдет в китайский клуб. Это будет "Тяньцзинь Цюаньцзянь" или "Чунцин Лифань".

Не пропустите: Месси забил 31 гол в ворота "Севильи", больше чем любой другой команде. | http://soccernews.ru