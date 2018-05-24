Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"

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Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"

Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста перешёл в "Виссел Кобе".

Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в Токио.

Стороны заключили контракт до 2021 года. По информации СМИ, зарплата 34-летнего испанца составит около 30 миллионов евро за сезон.

В новой команде Иньеста будет играть под привычным номером 8.

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