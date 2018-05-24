Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"
Бывший полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста перешёл в "Виссел Кобе".
Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции, которая состоялась в Токио.
Стороны заключили контракт до 2021 года. По информации СМИ, зарплата 34-летнего испанца составит около 30 миллионов евро за сезон.
В новой команде Иньеста будет играть под привычным номером 8.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Касима Антлерс
|17
|39
|2
|Кавасаки Фронтале
|17
|38
|3
|Урава Редз
|17
|33
|4
|Санфречче Хиросима
|17
|29
|5
|Омия Ардия
|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
|23
|10
|Вегалта Сендай
|17
|23
|11
|Йокогама Ф. Маринос
|17
|22
|12
|Виссел Кобе
|17
|20
|13
|Албирекс Ниигата
|17
|18
|14
|Нагоя Грампус
|17
|17
|15
|Саган Тосу
|17
|17
|16
|Шонан Беллмаре
|17
|16
|17
|Вентфорет Кофу
|17
|15
|18
|Ависпа Фукуока
|17
|11