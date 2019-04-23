Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"
Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста стал новым капитаном команды. Об этом информирует официальный источник японского клуба.
До него капитаном команды был нападающий Лукас Подольски.
新キャプテン： アンドレス イニエスタ選手— ヴィッセル神戸 (@visselkobe) 23 апреля 2019 г.
副キャプテン： 西大伍選手、山口蛍選手
New Captain/Primer capitán: Andres Iniesta
Co-captains/Co-capitanes: Daigo Nishi & Hotaru Yamaguchi #visselkobe #ヴィッセル神戸 pic.twitter.com/YM0UbnqBBL
34-летний испанец перешел в "Виссел Кобе" летом 2018 года. В текущем сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 3 голами.
Не пропустите: Иньеста назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"
-
Де Брейне не поможет "Манчестер Сити" в матче с "Манчестр Юнайтед"
-
2
Сульшер: "Матч с "Сити" идеален - на поле будет негде спрятаться"
-
Кержаков и Аршавин проведут автограф-сессию перед матчем с "Динамо"
-
"Спартак" еще два сезона будет играть на домашней арене ЦСКА
-
Оливер Гласнер возглавит "Вольфсбург"
-
"Ювентус" интересуется защитником "Бенфики" Гримальдо
-
Тома Менье подшутил над Мбаппе, который упал на тренировке
-
Запасные "Бернли" обозвали Сарри "сраным итальяшкой"
-
Венгер: "Представляю, что однажды Виейра может возглавить "Арсенал"
-
Писсаро летом может завершить карьеру
-
"Манчестер Юнайтед" может летом потерять Де Хеа, Погба и Лукаку: названа причина
-
"Ювентус" согласовал новый контракт с Мойсе Кином, зарплата футболиста вырастет почти в четыре раза
-
1
Стерлинг предложил жёсткое наказание за расизм
-
"Манчестер Сити" готовит щедрое предложение по хавбеку "Атлетико"
-
Верратти пропустит финал Кубка Франции, участие ещё одного основного игрока ПСЖ под вопросом
-
Дибала назвал своих кумиров
-
1
Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт
-
Промес: "В "Севилье" был тяжёлый старт. Я до сих пор не тот, что в "Спартаке"
-
Милнер: "Впервые в жизни буду болеть за "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ryutsu Keizai Dragons
|15
|35
|2
|Osaka
|15
|32
|3
|Azul Claro Numazu
|15
|29
|4
|Хонда Лок
|15
|26
|5
|Vanraure Hachinohe
|15
|25
|6
|Хонда
|15
|25
|7
|Сони Сендай
|15
|23
|8
|МИО Бивако Кусацу
|15
|22
|9
|Urayasu
|15
|19
|10
|Йокогава Мусашино
|15
|19
|11
|Reinmeer Aomori
|15
|17
|12
|Maruyasu Okazaki
|15
|17
|13
|Hoyo Oita
|15
|16
|14
|Nara Club
|15
|14
|15
|Точиги Ува
|15
|10
|16
|Fagiano Okayama II
|15
|6