Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"

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Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста стал новым капитаном команды. Об этом информирует официальный источник японского клуба.

До него капитаном команды был нападающий Лукас Подольски.

34-летний испанец перешел в "Виссел Кобе" летом 2018 года. В текущем сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 3 голами. 

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