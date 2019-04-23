Иньеста стал капитаном "Виссел Кобе"

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста стал новым капитаном команды. Об этом информирует официальный источник японского клуба.



До него капитаном команды был нападающий Лукас Подольски.

34-летний испанец перешел в "Виссел Кобе" летом 2018 года. В текущем сезоне футболист участвовал в 7 матчах, отметившись 3 голами.

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