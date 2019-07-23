Иньеста стал послом Ла Лиги
Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста назначен послом Ла Лиги.
Мероприятие, в котором принимали участие глава Ла Лиги Хавьер Тебас, посол чемпионата Фернандо Санс и экс-игрок "Барселоны" Самюэль Это′О, проходило в Токио. На церемонии Иньеста получил от Тебаса памятную футболку иконы чемпионата Испании.
Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барселоны" и выступал за первый клуб с 2002 по 2018 год. В составе каталонцев он завоевал 32 трофея. Также на счету Иньесты 5 трофеев в футболке сборной Испании.
В настоящее время Иньеста играет в японском "Виссел Кобе".
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|М
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|38
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
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|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
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|Реал Сосьедад
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|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|13
|Леганес
|38
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|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
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|16
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|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
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|Райо Вальекано
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