Иньеста стал послом Ла Лиги

Экс-игрок "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста назначен послом Ла Лиги.

Мероприятие, в котором принимали участие глава Ла Лиги Хавьер Тебас, посол чемпионата Фернандо Санс и экс-игрок "Барселоны" Самюэль Это′О, проходило в Токио. На церемонии Иньеста получил от Тебаса памятную футболку иконы чемпионата Испании.

Напомним, что Иньеста является воспитанником "Барселоны" и выступал за первый клуб с 2002 по 2018 год. В составе каталонцев он завоевал 32 трофея. Также на счету Иньесты 5 трофеев в футболке сборной Испании.

В настоящее время Иньеста играет в японском "Виссел Кобе".

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