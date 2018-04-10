Иньеста стал рекордсменом Лиги Чемпионов



Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста установил рекорд по количеству матчей в четвертьфиналах Лиги Чемпионов.

Матч против "Ромы" (0:1, перерыв) стал для него 22-м в 1/4 финала. По этому показателю он обошел Хави и Райана Гиггза (по 21).

Стоит отметить, что 33-летний Иньеста проводит свой 129-й матч в Лиге Чемпионов и занимает по этому показателю шестое место в истории.

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