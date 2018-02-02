Иньеста стал вторым игроком "Барселоны" по числу проведенных матчей в Кубке Испании

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Иньеста стал вторым игроком "Барселоны" по числу проведенных матчей в Кубке Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" играет с "Валенсией".

Этот поединок стал 71-м для полузащитника каталонцев Андреса Иньесты в этом турнире.

По количеству матчей в Кубке Короля хавбек вышел на второе место в истории клуба и уступает только Жозепу Самитеру (75).

Не пропустите: Месси забил 24 гола в 27 матчах против "Валенсии". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
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