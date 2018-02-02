Иньеста стал вторым игроком "Барселоны" по числу проведенных матчей в Кубке Испании

В первом полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" играет с "Валенсией".

Этот поединок стал 71-м для полузащитника каталонцев Андреса Иньесты в этом турнире.

По количеству матчей в Кубке Короля хавбек вышел на второе место в истории клуба и уступает только Жозепу Самитеру (75).

Не пропустите: Месси забил 24 гола в 27 матчах против "Валенсии". | http://soccernews.ru