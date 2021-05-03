Иньеста сыграл впервые за 4 месяца
Фото: твиттер Иньесты/Авто неизвестен
36-летний испанец вышел на поле на 75-й минуте во вчерашнем матче чемпионата Японии против команды "Санфречче Хиросима" (3:0).
Иньеста не играл с 10 декабря 2020 года из-за разрыва мышцы бедра.
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|27
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|3
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|27
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|44
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|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|40
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|Вулверхэмптон
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|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|27
|33
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
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|Норвич Сити
|27
|18