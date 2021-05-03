Иньеста сыграл впервые за 4 месяца

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Иньеста сыграл впервые за 4 месяцаФото: твиттер Иньесты/Авто неизвестен

36-летний испанец вышел на поле на 75-й минуте во вчерашнем матче чемпионата Японии против команды "Санфречче Хиросима" (3:0).

Иньеста не играл с 10 декабря 2020 года из-за разрыва мышцы бедра.

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