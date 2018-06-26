Иньеста: "Теперь должны решать следующую задачу"

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста прокомментировал выход своей команды в 1/8 финала Чемпионата Мира.

"Мы выполнили поставленную перед нами цель. Мы вышли с первого места в следующую стадию турнира. Теперь мы должны решать следующую задачу в матчах на выбывание. Думаю, что мы должны справиться с ней", - цитирует 34-летнего хавбека Marca.

Напомним, вчера Испания сыграла вничью с Марокко. | soccernews.ru